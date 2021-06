Des lycéens de la Verpillière sélectionnés pour une expérimentation avec Thomas Pesquet

Les élèves du lycée Sainte-Marie Lyon de la Verpillière ont été choisis par le CNES (Centre national d’études spatiales) pour réaliser des expériences en lien avec la mission Alpha de Thomas Pesquet. Les lycéens vont tenter de percer les mystères du blob, ce corps visqueux, jaune et rampant, ni animal, ni végétal, se nourissant de moisissures et de bactéries.



C’est en tout cas l’objectif de cette expérience baptisée #ElèveTonBlob. L’établissement va bientôt recevoir un kit de sclérotes de Physarum polycephalum (blob). La station spatiale internationale recevra un kit identique au début du mois d’août.



Au fur et à mesure de l’évolution de leur blob, les élèves pourront ensuite comparer les résultats de leur expérience avec ceux de Thomas Pesquet.