Des perturbations sur la ligne B cet été

Les travaux d’automatisation du métro se poursuivent cet été avec un impact sur le trafic de la ligne B.



Les nouvelles rames, dont l’exploitation se fera progressivement en pilotage

automatique intégral fin 2021, permettront d’augmenter la fréquence et la capacité de la ligne.

Pour permettre aux entreprises de poursuivre les travaux, la ligne B fermera plus tôt du lundi au samedi inclus, du jeudi 1er juillet au vendredi 30 juillet, ainsi que lundi 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 et mercredi 25 août.



Du lundi au samedi, en soirée :

Dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 21h15

Dernier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 21h25



Pour assurer la continuité de service, des bus relais articulés desserviront

l’ensemble des stations de la ligne avec une fréquence de 10 minutes :

Premier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 21h18

Dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 0h18



Les vendredis et samedis soirs : Dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 1h55

Premier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 21h32

Dernier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 0h12



Les vendredis et samedis soirs : Dernier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 1h50