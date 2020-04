Des réservations de paniers de produits frais sont désormais possible à Lyon

La Ville de Lyon se charge de la distribution des fruits, légumes et produits frais de la région. Pour ce faire, dans la capitale des Gaules, il a été décidé la mise en place de deux initiatives : la création de paniers garnis et l’arrivée des marchés virtuels.

Paniers de produits frais

Un large réseau de distribution de ces paniers se développe donc dans la ville. Les réservations de ces derniers, prises en amont, les destinent à être livrés sur les différents points relais instaurés pour l’occasion.

Ce mercredi, chaque panier est déjà réservé. Pour les chanceux, rendez-vous de 14h00 à 18h00, Salle Bourgelat dans le 2e arrondissement, ou jusqu’à 19h00 à l’école Aveyron, dans le premier.

Les réservations sont encore possible :

Mercredi de 15h00 à 17h30, et vendredi de 15h00 à 17h30 sur l’aire extérieure de retournement de la salle de la Garenne, 60 av Eisenhower, 69005 Lyon (Réservation par contact direct avec les producteurs via le standard de la ville, Lyon en direct 0472103030)

de 15h00 à 17h30, et de 15h00 à 17h30 sur l’aire extérieure de retournement de la salle de la Garenne, 60 av Eisenhower, 69005 Lyon (Réservation par contact direct avec les producteurs via le standard de la ville, Lyon en direct 0472103030) Jeudi 2 avril après midi , de 14h00 à 18h00 espace citoyen, 12 avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon. Réservation par contact direct avec les producteurs via le standard de la ville Lyon en direct 0472103030

, de 14h00 à 18h00 espace citoyen, 12 avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon. Réservation par contact direct avec les producteurs via le standard de la ville Lyon en direct 0472103030 Jeudi 2 avril après midi , de 14h00 à 17h00 dans le hall de la Mairie du 9 ème arrondissement, 6 place du marché, 69009 Lyon. Réservation par contact direct avec les producteurs via le standard de la ville. Lyon en direct 0472103030

, de 14h00 à 17h00 dans le hall de la Mairie du 9 arrondissement, 6 place du marché, 69009 Lyon. Réservation par contact direct avec les producteurs via le standard de la ville. Lyon en direct 0472103030 Vendredi 3 avril, de 9h00 à 12h30 par système de drive voiture sur les parkings LPA. Fruits et légumes, viande et produits laitiers sur le parking Saint-Antoine (36 quai Saint- Antoine, 69002 Lyon)

de 9h00 à 12h30 par système de drive voiture sur les parkings LPA. Fruits et légumes, viande et produits laitiers sur le parking Saint-Antoine (36 quai Saint- Antoine, 69002 Lyon) La semaine prochaine, sur le marché St Jean (25 quai Romain Rolland 69005 Lyon) et le Parking Gare Part-Dieu (38 rue de la villette, 69003 Lyon) Réservation par contact direct avec les producteurs via le standard de la ville Lyon en direct 0472103030

Pour ces distributions, les accès se feront uniquement par voiture, et sur rendez-vous à prendre avec le producteur

Marchés

Les commerçants s’organisent pour proposer des marchés virtuels. Les clients peuvent réserver leurs produits frais par internet ou via un appel pour que les fruits, légumes, laitages et autres soient livrés sur des lieux de retrait. L’objectif est d’éviter qu’il y ai trop d’affluence au même moment sur le même endroit.

La liste des marchés virtuels :

Marché de Monplaisir : le Samedi matin 9 h à 10 h

Livraison CREPERIE : LES GAMINS DE LA PLACE, 1 et 2 place Ambroise Courtois 69008 Lyon

Livraison CREPERIE : LES GAMINS DE LA PLACE, 1 et 2 place Ambroise Courtois 69008 Lyon Marché de Montchat : le vendredi de 17 h à 18 h

Livraison 3 rue jean Cardouna 69003 LYON

Livraison 3 rue jean Cardouna 69003 LYON Marche de St Louis le Vendredi 9h à 10 h

Livraison JEU DE BOULE, 27 rue de la Madeleine 69007 Lyon

Livraison JEU DE BOULE, 27 rue de la Madeleine 69007 Lyon Marché MONGOLFIER le Vendredi 10 à 11 et le samedi matin de 10h30 à 11h30

Lieu de retrait : en attente

Lieu de retrait : en attente Marché Tête d’or les Mercredi 10 à 11h et samedi 10 à 11 h

Lieu de retrait : en attente

Lieu de retrait : en attente Marché bio Monplaisir : substitution du marché du mercredi après-midi Commande et courses en ligne via le site www.cagette.net

Retrait panier mercredi après-midi : au club 48, 99 avenue des Frères Lumière

Retrait à des horaires échelonnés qui seront indiqués lors de la finalisation de la commande afin d’éviter trop de d’affluence au même moment

A rappeler que les plus vulnérables reçoivent depuis peu des paniers directement chez eux. Si ces livraisons à domicile ne concernent pour l’instant que les plus fragiles et isolés, elles devraient s’étendre sur le moyen-terme à tout le public senior.