Don de sang à Lyon : deux jours de collecte les 14 et 15 juin

Tous les 14 juin est célébrée la Journée mondiale des donneurs de sang en France. Présentée comme le plus grand rendez-vous solidaire de l’année, la journée rassemble bénévoles, professionnels de la santé, mais aussi territoires, entreprises et pouvoirs publics autour d’une cause commune : la promotion du don de sang.

Ainsi, les individus sont invités à se rendre sur un lieu de collecte pour donner leur sang, notamment à l’approche de l’été où ces établissements connaissent une baisse de leur fréquentation (une baisse de -10% est observable en Auvergne-Rhône-Alpes).

Deux jours de collecte à Lyon

L’Etablissement français du sang (EFS), la Ville et la Métropole de Lyon organisent une collecte exceptionnelle à la Cité Internationale de la Gastronomie qui se transformera pour l’occasion en lieu de collecte pendant deux jours les 14 et 15 juin prochains.

“Les deux institutions ont en effet souhaité se mobiliser aux côtés de l’EFS pour inciter les Lyonnais à faire preuve de solidarité, dans un lieu central et accessible à tous au cœur du Grand Hôtel Dieu”, peut-on lire à travers le communiqué de la Ville de Lyon.

Des réserves de sang jugées “trop basses” et une situation “très fragile”, principalement sur les groupes sanguins O et B. L’Etablissement français du sang (EFS) rappelle que les femmes peuvent donner leur sang jusqu’à 4 fois par an et les hommes 6 fois (la moyenne annuelle étant fixée à 1,5).

Des collectes organisées pendant tout le mois de juin

Du 9 juin au 9 juillet, l’EFS lance l’opération « #PrenezLeRelais, 1 mois pour Tous donner ! », invitant les citoyens à promouvoir le don de sang auprès de leur entourage. L’objectif étant de “mettre en place une grande chaîne de solidarité collective qui se formera ainsi grâce à ce passage de témoin pour aider les patients qui ont besoin de transfusions.”

Les collectes à Lyon :

Le 25 Juin : Salle de la Ficelle – 65 boulevard des Canuts

65 Boulevard des Canuts – Lyon 4ème

Le 28 juin : Auditorium de Lyon

Entrée Place Charles de Gaulle – Lyon 3ème

La prise de rendez-vous est possible via ce lien.