Elevage de chèvres : des “non-conformités” corrigées, selon la préfecture

Des «non-conformités» ont été corrigées dans l’élevage de chèvres de Saône-et-Loire accusé de «mauvais traitements» fin octobre par l’association de défense des animaux L214.



Cette inspection a montré que les animaux étaient «globalement en bon état d’entretien et sans stress apparent», et qu’«aucun manquement sur les prestations rendues par le personnel présent n’a été relevé».



Selon la préfecture, si un « pic de mortalité élevé » a bien été identifié au début du mois d’août, période durant laquelle ont été tournées les images diffusées par L214, il est « fréquent à cette période » et l’inspection « ne permet pas d’établir une corrélation » de ce pic « avec d’éventuels manquements au titre de la protection et la santé animales ».