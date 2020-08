Encore pas mal de monde sur les routes ce week-end

Pour ce dernier week-end avant la rentrée, Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens des retours pour ce vendredi. Il est conseillé d’éviter l’A7 entre Orange et Lyon jusqu’à 21h.



A noter également que le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc sera très chargé de 13h à 17h et de 19h à 20h(attente supérieure à 1 heure) et trafic critique entre 17h et 19h (attente supérieure à 2 heures).



Pour ce qui est de la journée de samedi, elle s’annonce également chargée, puisqu’elle est classée rouge. Il est conseillé d’évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 20h. Dimanche, la journée est classée orange. L’A7 entre Orange et Lyon est toujours déconseillée de 10h à 21h.