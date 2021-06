Fin de l’épisode de pollution à l’ozone dans le Rhône et la métropole de Lyon.



À compter de ce jeudi 15h00, les mesures restrictives, notamment la circulation différenciée et la baisse des limitations de vitesse, prennent fin.

Pour rappel, un pic de pollution à l’ozone avait débuté en début de semaine et la circulation différenciée avait été mise en place mercredi et jeudi à Lyon, Villeurbanne et une partie de Caluire.

La vitesse avait été abaissée de 20 km/h sur les grands axes de l’agglomération.