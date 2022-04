Formule 1 : Charles Leclerc s’impose à nouveau lors du Grand Prix d’Australie

Charles Leclerc (Ferrari) a décroché sa deuxième victoire depuis le début de la saison en Australie, la quatrième de sa carrière en Formule 1.

Le pilote monégasque, qui était parti en pole position, a gardé le lead tout au long de la course et a terminé en tête avec plus de 19 secondes d’avance sur Sergio Pérez (Red Bull) et a devancé les Mercedes de George Russell (3e) et de Lewis Hamilton (4e).

De son côté, le champion du monde en titre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui était parti en deuxième position, a été contraint à l’abandon à la suite d’une panne.

Au classement général des pilotes, Leclerc totalise désormais 71 points en tête et devance largement son poursuivant, George Russel, 2e avec 37 points, tandis que son coéquipier, l’Espagnol Carlos Sainz, est 3e avec 33 unités.