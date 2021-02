Game Of Thrones de retour sur HBO

Presque deux ans après la fin de son blockbuster Game of Thrones, HBO réfléchit toujours à la marche à suivre pour faire perdurer l’univers. Après avoir lancé cinq projets, seulement un est retenu : House of the Dragon

House of The Dragon, dont le tournage est prévu en avril, s’inspire du roman Fire & Blood de George R.R. Martin. L’intrigue se situera 300 ans avant les événements de la série d’origine. Elle sera centrée sur la maison Targaryen.

Prévue pour 2022, cette nouvelle série sera développée par Miguel Sapochnik et Ryan Condal, avec la participation de George R. R. Martin. Le casting sera porté par l’acteur Paddy Considine, qui interprétera le roi Viserys Targaryen.

Ces projets dérivés de Game of Thrones représentent un enjeu clef de la stratégie de HBO, qui peine depuis l’arrêt de son blockbuster à trouver des programmes à la force de frappe similaire.