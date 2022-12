Grève à la SNCF : 3 TGV sur 5 rouleront samedi et dimanche

On a un peu plus en détails sur les perturbations à la SNCF pour ce week-end de Noël. Ce vendredi, 1 train sur 3 ne circulera pas, samedi et dimanche la situation sera encore plus compliquée avec 2 TGV sur 5 supprimés.



Les TGV entre les gares de province seront plus touchés. Trois Ouigo sur quatre devraient aussi circuler.



Un TGV sur deux devrait circuler sur les axes Nord et Atlantique et trois TGV sur cinq sur les axes Sud-Est et Est. Deux Ouigo sur trois sont prévus, a précisé la SNCF dans un communiqué.