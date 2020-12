Handball (F) : les Bleues visent le doublé

Tenante du titre, l’équipe de France féminine de handball dispute ce dimanche la finale de l’Euro. Les joueuses d’Olivier Krumbholz affrontent la Norvège, à 18h.

Après un succès plus que convaincant en demi-finale, face à la Croatie (30-19), l’équipe de France a l’occasion de remporter son second Euro consécutif. Pour cela, les Bleues devront battre la Norvège, monstre sacré de la discipline, avec sept sacres continentaux à leur palmarès. Les joueuses de Þórir Hergeirsson voudront laver l’affront de l’Euro 2018, où elles avaient terminé 5e. Elles restaient auparavant sur six titres consécutifs.

Pour atteindre la finale, les coéquipières de Siraka Dembélé se sont d’abord extirpées du Groupe A. Celui-ci comprenait également le Danemark, pays hôte, le Monténégro et la Slovénie. La seconde phase de groupe a vu les Bleues terminer à nouveau première de leur groupe, devant le Danemark, la Russie, le Monténégro, l’Espagne et la Suède. Toujours invaincues, les championnes d’Europe 2018 ont toutefois concédés un match nul face aux Russes. De leur côté, les Norvégiennes ont remporté la totalité de leurs matchs.

La rencontre sera à suivre à 18h, sur beIN Sports 2 et TF1.