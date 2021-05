Huit personnes interpellées après l’agression d’un policier à Rive-de-Gier

Une opération de police a eu lieu ce mercredi matin suite à l’agression d’un policier dans la nuit du 13 au 14 mai à Rive-de-Gier.



Lors de cette intervention, qui a débuté vers 6h, huit personnes ont été interpellées à Rive-de-Gier, Givors et Saint-Chamond. Pour cette opération, plus de 80 agents de la Police Judiciaire, du RAID, de la sûreté départementale et du commissariat de Saint-Chamond, ont été déployés.



Les huit personnes ont été placées en garde à vue et sont actuellement entendues.



A noter que le policier de 51 ans, qui avait été blessé lors de l’intervention, est sorti de l’hôpital. Il ne devrait toutefois pas reprendre le travail avant plusieurs mois. Pour rappel, il avait reçu un projectile sur la tête.

