Impôt sur le revenu : les déclarations papiers sont à rendre ce jeudi

Plus de temps à perdre ! Des contribuables n’ayant pas rendu leur déclaration de revenus devront le faire ce jeudi, dernier délai.



L’urgence concerne uniquement les déclarants qui estiment ne pas être en mesure de télédéclarer leurs revenus et ceux qui résident dans des zones sans connexion. En cas de déclaration non-rendue, les retardataires risqueront de se voir sanctionner par des pénalités.



Pour les autres contribuables, le délai est plus long. Pour ceux qui déclarent leurs revenus via le formulaire imprimé, la date limite de dépôt est la même sur tout le territoire français. Pour les déclarations en ligne, la date butoir est fixée en fonction du département de résidence.



Mercredi 26 mai 2021 pour les habitants de l’Ain (zone 1)

Mardi 1er juin 2021 pour les habitants de l’Isère (zone 2)

Mardi 8 juin 2021 pour les habitants du Rhône (zone 3)