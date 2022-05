Isère : cinq morts dans le crash d’un avion de tourisme dans le massif de Belledonne

Un avion de tourisme s’est écrasé samedi après-midi dans le massif de Belledonne, aux Adrets, près de la station de ski des Sept-Laux. Cinq victimes ont été identifiées : trois adultes et deux enfants, tous originaires de Grenoble et des environs. Les causes de cet accident restent encore inconnues. Au moins 60 pompiers et 40 gendarmes ont été mobilisés sur la zone.



“Il y avait à bord le pilote, âgé de 66 ans et une amie à lui, âgée de 57 ans. Cette dernière avait proposé à une de ses amies de l’accompagner pour ce vol et celle-ci, âgée de 63 ans, était venue accompagnée de ses deux petits-enfants, un jeune garçon de 11 ans et sa cousine de 14 ans”, annonce le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant.



Le parquet de Grenoble a justement ouvert une enquête pour déterminer les raisons de ce drame. L’autopsie des corps des victimes était prévue ce dimanche après-midi.