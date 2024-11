Prudence en Isère, l’Agence régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes a reçu le 31 octobre, le signalement d’une suspicion de botulisme, chez une personne ayant consommé une terrine de porc produite à la ferme.

Le centre national de référence du botulisme, a procédé à l’analyse des restes de terrine de porc mise en cause, et a confirmé la présence de toxine botulique et de la bactérie produisant la toxine.

Le consommateur, un homme de 65 ans est actuellement en réanimation au CHU de Grenoble.

