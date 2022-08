Isère – Vienne : coup d’envoi du Salon de l’Habitat dans un mois

J-30 pour le Salon de l’Habitat. Celui-ci fait son retour pour une quatrième édition les 23, 24 et 25 septembre prochains. Il se déroulera au Manège de l’Espace Saint-Germain, à Vienne (Isère). Organisée conjointement par la municipalité et Le Dauphiné Libéré, cette édition sera sur le thème de “l’éco-logement”.

Ce salon, dédié à la rénovation, à l’aménagement intérieur et extérieur, à la construction et aux nouveautés en matière de décoration et de rénovation énergétique offrira un large panorama de solutions et d’idées pour les visiteurs et leur habitation. L’entrée est gratuite.