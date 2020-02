Jazz à Vienne : De nouvelles têtes d’affiche

Pour les 40 ans du festival international Jazz à Vienne, de nouveaux noms d’artistes ont été dévoilés.



On connaissait déjà les noms existants (Jamie Cullum, Julia Sarr, Jem Kanam Project et Hugh Coltman). Le rappeur new-yorkais Nas sera présent le 27 juin 2020. Il sera à Vienne pour l’une de ses trois uniques dates françaises sur l’année 2020. Jill Scott et Michael Kiwanuka, artistes reconnus de Soul, seront également de la partie le 8 juillet.



La programmation complète sera divulguée le 24 mars. La fête quant à elle aura lieu du 25 juin au 11 juillet.