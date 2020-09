Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de 13h

C’est un départ qui ne manque pas de faire réagir. Jean-Pierre Pernaut ne présentera plus le journal télévisé de TF1 de la mi-journée, à partir de la fin d’année.

Celui qui présente le JT depuis 1988, rassemble plus de 5 millions de téléspectateurs chaque jour, soit 41% de part d’audience.

Jean-Pierre Pernaut a décidé “de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année. Quelque soit le choix de Gilles Pélisson, le patron de TF1, et Thierry Thuillier, le patron de l’information, auront à cœur de maintenir ce journal dans la même logique de proximité”.

Le journaliste va toutefois se consacrer à de nouveaux projets au sein de la chaîne.