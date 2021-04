Jeep Elite : une victoire longue à se dessiner

Un grand fossé sépare l’ASVEL (4e) et Pau-Lacq-Orthez(17e) au classement de la Jeep Elite. Mais en sport, tout est possible. Ce mardi soir les Villeurbannais ont bataillé pendant plus de 35 minutes pour venir à bout l’Elan Béarnais 106-90.



Les hommes de T.J. Parker ont ensuite accéléré dans les quatre dernières minutes pour remporter un quatrième succès d’affilée en Jeep Élite.



L’ASVEL peut maintenant se tourner vers la finale de la coupe de France face à Dijon. La rencontre aura lieu ce samedi à Paris-Bercy.

LDLC ASVEL 106 – 90 PAU-LACQ-ORTHEZ (28-26, 28-22, 22-28, 28-14)

Les marqueurs pour l’ASVEL : Amine NOUA (23), Thomas HEURTEL (21), Guerschon YABUSELE (14), Norris COLE (13), David LIGHTY (12), Ismael BAKO (11), Kevarrius HAYES (5), Matthew STRAZEL (3), Paul LACOMBE (2), Antoine DIOT (2)

Non entré en jeu : Kymany HOUINSOU