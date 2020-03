Journée des droits des femmes : le programme ce dimanche à Lyon

Ce dimanche marque la journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, plusieurs événements et animations sont prévus place Bellecour ainsi que dans d’autres arrondissements lyonnais.



L’association “Courir pour Elles” organise des cours de zumba et de yoga à partir de 10h30. Plusieurs stands seront également mis en place pour sensibiliser les femmes sur l’activité physique, l’alimentation ou encore le dépistage pour prévenir les cancers.



Toujours à Bellecour, le collectif “Droits des Femmes 69” organise une manifestation à partir de 15h, place Bellecour avec flashmob, percussions et chorale féministe.



D’autres initiatives, ateliers et événements sont prévus ce dimanche dans d’autres arrondissements. Le musée d’Histoire de Lyon organise notamment une balade urbaine “Où sont les femmes ?” réalisée par Hervé Colomb en coproduction avec l’association Filactions. Un événement qui reviendra sur les femmes qui ont marqué la ville de Lyon.



Tout le programme de la journée à consulter ici.