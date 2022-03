La fête du timbre aura lieu les 12 et 13 mars prochains dans 80 villes de France

La Fête du timbre édition 2022 va se dérouler ce samedi 12 et dimanche 13 mars à travers l’Hexagone, dans plus de 80 villes. Diverses animations sont prévues à cette occasion avec cette année les thèmes symboliques : “Voyager en TER” et “Escapade verte”. L’objectif étant de promouvoir les voyages en train, en coopération avec la SNCF, tant d’un point de vue écologique que d’un point de vue découverte de la France. La poste, en partenariat avec le Guide Vert Michelin également, veut aussi sensibiliser sur les différents endroits plus “délaissés” de notre beau pays et encourage ainsi avec son initiative à sortir des sentiers battus pour découvrir des lieux plus calmes et tout aussi agréables pour des vacances par exemple. Ainsi un timbre arborant un TER sera disponible 720 000 exemplaires et un autre affichant des randonneur dans la nature sera tiré à 350 000 exemplaires.

Pour découvrir les différentes villes proposant des animations et participant à cette Fête du timbre 2022, rendez-vous sur www.ffap.net .