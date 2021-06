La Ligue 1 va passer à 18 équipes en 2023-2024

La Ligue 1 à 18 clubs, c’est décidé ! Les formations de Ligue 1 s’étant mises d’accord à l’issue d’un collège ce mercredi matin où seul le FC Metz y était opposé, il ne manquait plus que la validation définitive de l’assemblée générale de la LFP pour entériner ce changement.



L’instance a voté ce jeudi à 97% le passage de la Ligue 1 à 18 clubs pour la saison 2023-2024. Cette réduction de deux équipes dans l’élite a ainsi été actée pour le début de la saison 2023-2024, après des divergences au sein du collège de la Ligue sur la saison choisie pour mettre en place ce nouveau dispositif.



En clair, quatre descentes en Ligue 2 et deux montées en Ligue 1 auront lieu au terme de la saison 2022-2023 afin d’arriver à 18 clubs en Ligue 1.



La LFP justifie ce choix par la multiplication des matches que va entrainer le nouveau format de la Ligue des Champions (prévu pour 2024-2025).



L’objectif évoqué étant également de renforcer la valeur de la Ligue 1, tout en permettant aux clubs d’être plus compétitifs en championnat et sur la scène européenne.