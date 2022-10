La Métropole de Lyon équipe 166 000 foyers d’une solution de pilotage du chauffage

La Métropole de Lyon et la société française Voltalis ont signé un partenariat qui va permettre aux 166 000 logements chauffés au tout électrique de bénéficier gratuitement d’un dispositif de pilotage intelligent de leur consommation.

Ce partenariat offre une solution concrète aux foyers pour réduire leur facture énergétique, participer dès cet hiver à la sécurité de l’approvisionnement électrique, limiter le recours à des centrales thermiques pour produire de l’électricité (notamment à gaz ou à charbon) et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Véritable thermostat connecté grâce à son application dédiée, ce dispositif permet de mieux comprendre sa consommation électrique et de piloter intelligemment son chauffage, sans changer ses radiateurs, ni de fournisseur d’énergie.

Les foyers équipés peuvent ainsi réaliser jusqu’à 15% d’économies sur leur consommation annuelle, notamment aux moments les plus utiles au système électrique et réduire jusqu’à 70% leurs émissions de CO 2 , tout en améliorant leur confort au quotidien.

La campagne de déploiement du dispositif Voltalis débutera au mois d’octobre 2022et se déroulera progressivement sur l’ensemble des 59 communes de la Métropole.

Des conseillers Voltalis viendront directement à la rencontre des habitants de chaque commune pour leur présenter le dispositif, répondre à leurs questions et proposer un rendez-vous d’installation.

Les personnes intéressées peuvent également contacter Voltalis et convenir d’un rendez-vous d’installation par téléphone, au 04 56 60 87 47 (du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 10h à 18h, appel non surtaxé) ou par courriel à l’adresse grandlyon@voltalis.com.