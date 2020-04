La Poste accroît ses effectifs pour améliorer la distribution

Alors que les mesures sanitaires ont contraint la Poste à réduire ses services et son réseau, elle a annoncé qu’elle renforcerait ses équipes pour assurer un meilleur service de livraison.

Journaux, courriers et colis ne sont livrés que trois jours par semaine. Dès lundi, la Poste fera appel à plus de 3000 personnes supplémentaires. 1850 bureaux de postes de plus seront ouverts dans la semaine du 4 au 10 avril.

L’objectif est de passer progressivement de trois jours de services par semaine à quatre. Les quartiers sensibles et les zones rurales, parfois délaissés par les services postiers en cette période d’instabilité, sont de retour dans la mire du groupe.