La Région des Lumières de retour à Fourvière

L’an dernier, le spectacle de La Région des Lumières projeté sur la Basilique de Fourvière a rencontré un immense succès. La Région a donc décidé de proposer, cette année encore, un spectacle son et lumière sur ce monument lyonnais emblématique, dès le 8 décembre prochain.

Comme l’an dernier, la Basilique de Fourvière sera mise en lumière par un spectacle de La Région des Lumières, imaginé par Les Allumeurs de Rêves. Des vestiges antiques de Lugdunum à la construction de l’édifice en 1872, en passant par le vœu des Echevins de 1643 et la naissance du 8 décembre, l’œuvre reviendra sur la riche histoire de la ville de Lyon et celle de ce lieu exceptionnel.



Dates des spectacles :

• Du 8 au 11 décembre 2022 :

Jeudi 8 de 21h30 à 23h45

Vendredi 9 et samedi 10 de 20h à 23h45

Dimanche 11 de 18h45 à 21h45

• Du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023 de 18h45 à 21h45





Depuis 5 ans, le Festival Région des Lumières, ce sont 36 spectacles dans 29 villes différentes et plus de 2 millions de spectateurs partout en Auvergne-Rhône-Alpes.