La Réunion placée en alerte orange en raison d’un cyclone

Le cyclone Emnati devrait passer tout proche de l’île de la Réunion ce dimanche soir, c’est pourquoi l’alerte orange cyclonique y a été décrétée. Il est actuellement à 555 km au nord-est de l’île et va entraîner quoi qu’il arrive une fermeture des écoles et des crèches ce lundi 21 février. Demain les rafales de vent pourraient ainsi dépasser les 100 km/h avec des fortes pluies et dans la nuit de dimanche à lundi le vent pourraient atteindre les 120 à 140km/h avec là encore de fortes pluies mais surtout concentrées au centre de l’île.