La trémie numéro 6 de Perrache fermée pour une durée indéterminée

La circulation s’annonce difficile pour les prochains jours en Presqu’île lyonnaise. Les automobilistes ne peuvent plus emprunter depuis ce jeudi matin la trémie 6 de Perrache, celle qui relie les quais de Saône au pont Gallieni en direction de Part-Dieu. Elle est fermée pour une durée indéterminée car des traces de flocages ont été détectées au sol cette nuit.



Un itinéraire de substitution a été mis en place via le pont Pasteur, l’avenue Leclerc et l’avenue Berthelot.