L’ASVEL chute encore

Rien ne va plus pour l’ASVEL. Les Villeurbannais viennent d’enchaîner 3 défaites consécutives. Dernière en date ce mardi face à Chalon-sur-Saône.



Les hommes de Mitrovic se sont inclinés après prolongation 99-96. Conséquence l’ASVEL n’est plus en tête du classement de Jeep Elite, les Villeurbannais sont désormais devancés par Monaco et Dijon.



Il faut maintenant se tourner vers la Leaders Cup qui a lieu ce week-end. Pour les quarts de finale, les Villeurbannais affronteront Strasbourg.

Les marqueurs pour LDLC ASVEL : Livio JEAN-CHARLES (18), Théo MALEDON (15), Antoine DIOT (13), Rihards LOMAZS (13), David LIGHTY (13), Amine NOUA (10), Ismael BAKO (6), Adreian PAYNE (6), Jordan TAYLOR (2)

Egalement entré en jeu : Charles GALLIOU

Absents : Charles KAHUDI (cheville), Tonye JEKIRI (ménagé), Edwin JACKSON (choix du coach)