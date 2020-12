LDLC ASVEL sans soucis face à Gravelines-Dunkerque

LDLC ASVEL n’a fait qu’une bouchée du BCM Gravelines-Dunkerque, ce samedi. Une victoire 96-68 qui rapproche les Villeurbannais du peloton de tête.

Le match débute extrêmement bien pour les hommes de T.J. Parker. Face à la zone utilisée par les Marines, les tirs à trois-points font mouche. Charles Kahudi est à 100% de réussite, et les locaux prennent dix longueurs d’avance dès la fin du premier quart-temps. Les dix minutes suivantes constituent un véritable récital d’adresse pour les Villeurbannais. Ils terminent la mi-temps avec un incroyable 11/19 de loin. Surtout, l’écart à la pause est de 25 points (57-32).

Forts d’une telle avance, les coéquipiers de Guerschon Yabusele vont quelque peu se relâcher en début de seconde période. Les Nordistes en profite pour recoller un peu au score, sans réellement inquiéter les Villeurbannais. Ces derniers redonnent un coup de collier à l’entame des dix dernières minutes. De quoi prendre encore plus le large, et s’offrir un succès tranquille (96-68). Avec 17 points, Charles Kahudi termine meilleur marqueur de la rencontre, juste devant ses coéquipiers Yabusele et Freeman, auteurs de 16 points chacun.

Avec cette victoire, LDLC ASVEL engrange son 5e succès de la saison en Jeep Elite. De quoi faire le plein de confiance avant un déplacement périlleux en Turquie. La prochaine échéance des Villeurbannais est prévue le 30 décembre prochain, en Euroleague, face au Fenerbahce.