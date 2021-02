Le chanteur Tonton David est mort

Le chanteur Tonton David est décédé à l’âge de 53 ans. Il avait fait danser toute une génération dans les années 90 avec son titre “Chacun sa route”, qui est devenu la bande originale du film “Un indien dans la ville”.



Parmi ces titres cultes on retrouve également “Peuples du monde” et “Sûr et certain”. Le chanteur a fait rentrer le reggae dans la culture populaire française.



Selon le Républicain Lorrain, il avait été hospitalisé dans un état critique après un AVC.