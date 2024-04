Le peuple Dys, une bande dessiné qui met en valeur les troubles dys

Le peuple Dys est une bande dessinée écrite par l'autrice Etoile Polaire, parue aux éditions Jeanne Sélène en février dernier, dans le but de partager le quotidien des personnes dys. La dyslexie, la dyscalculie, et d'autres troubles apparaissent chez les enfants et affectent de nombreuses personnes, y compris l'autrice, qui avait le souhait de mettre en valeur ces individus avec leurs différences.

La dessinatrice, Avela, est elle aussi atteinte de troubles dyspraxiques et de TSA (trouble de l'autisme).

Résumé : Sur la planète Dyslexia, vivent 4 jeunes Dys. Ils ont chacun des capacités et des difficultés différentes. Un jour, ils découvrent un mystérieux village aquatique. Un Dauphin leur confie une drôle de mission, aider les enfants en échec scolaire dans l’univers, afin de sauver la galaxie, d’une guerre planétaire.

Etoile Polaire :

Denise Bejuy, Présidente de l'association Dyspraxique Mais Fantastique.

L'association organise une assemblée le 27 avril prochain pour sensibiliser à la cause de la dyspraxie, mais également pour parler des différents projets de l'association à venir.