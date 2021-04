Le point sur la situation sanitaire aux HCL

La situation sanitaire reste difficile dans la région toutefois la pression diminue légèrement aux HCL cette semaine.



509 personnes sont actuellement prises en charge pour cause de Covid, dont 134 en réanimation.

Les soins intensifs restent tout de même occupés à 91,4 % dont 60,1% de patients Covid.



A noter également la légère baisse du nombre de passages aux urgences pour cause de Covid et la stabilisation des appels au SAMU.



Actuellement près de 1000 lits de réanimations sont “armés”, c’est quasiment le double, de la situation en temps normal. Une augmentation possible notamment grâce à la déprogrammation de toutes les opérations non urgentes dans tous les hôpitaux de la région.