Le projet du métro E approuvé par les élus de Tassin

Les élus de Tassin-la-Demi-Lune ont voté mercredi en faveur du maintien du projet du Métro E. Le projet a débuté en 2014 sous l’égide de Gérard Colomb. Initialement, Tassin devait être le terminus de cette cinquième ligne de métro lyonnaise qui pourrait partir de Bellecour pour rejoindre l’Ouest lyonnais.



Six ans plus tard, le tracé de la ligne n’est toujours pas confirmé, le prix des travaux est estimé à plus d’un milliard d’euros et n’est plus vraiment la priorité du nouveau dirigeant de la Métropole, Bruno Bernard. L’élu préfère se concentrer sur de nouvelles lignes de tramway et l’édification de lignes téléphériques, projet phare durant la campagne municipale d’EELV (Europe écologie les Verts) pour Lyon.



Pourtant, la ligne E est réclamée par de nombreux habitants qui ont lancé une pétition en juillet pour le maintien du projet. Aujourd’hui, la pétition compte plus de 6000 signatures. Les transports étant au centre des politiques publiques écologistes, l’avenir de la ligne E demeure encore très incertain malgré le vote de ce mercredi, à Tassin.