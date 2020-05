Le recours de l’OL rejeté

L’OL va devoir se tourner vers le Conseil d’Etat. Ce vendredi le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour juger le recours lyonnais portant sur l’arrêt de la saison de Ligue 1.



Les recours déposés par Jean-Michel Aulas portaient sur les modalités d’arrêt du championnat et le mode de calcul du classement.

A noter qu’Amiens et Toulouse, qui avaient déposé des recours sont également déboutés.



Dans un communiqué, la LFP indique avoir ” pris connaissance avec satisfaction du rejet des recours introduits par l’Olympique Lyonnais, l’Amiens SC et le Toulouse FC devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.”