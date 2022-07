Le Sénat adopte en première lecture le projet de loi “d’urgence” concernant le pouvoir d’achat

Après l’Assemblée nationale, le Sénat (à majorité de droite) a adopté ce vendredi en première lecture, le projet de loi d'”urgence” en faveur du pouvoir d’achat. Ce texte avait entraîné des débats endiablés à l’Assemblée Nationale. La loi devrait permettre de ralentir les effets de l’inflation et de la crise énergétique.



Le texte prévoit de nombreuses mesures allant de la revalorisation des pensions à la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé en passant par le triplement du plafond de la “prime Macron”. Dès lundi, les députés et les sénateurs se réuniront en commission mixte paritaire pour établir une version commune du projet de loi. Le gouvernement désire que l’adoption définitive des deux textes se fasse au plus tard le 7 août prochain.