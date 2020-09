Le stationnement redevient payant à Lyon et Villefranche

L’heure de la reprise a sonné et il va falloir, de nouveau, passer par la case horodateur à Lyon. 35 200 places qui étaient gratuites en août redeviennent payantes à partir de ce mardi matin.



Dans les rues les plus fréquentées, pour répondre aux besoins de rotation (commerces, bureaux …) et freiner l’immobilisation de longue durée, les places en zone « Presto », dont le stationnement adapté est de 1h maximum, et « Nocturne » sont toutefois restées payantes. Ce qui représentait 7 500 places dans les quartiers Presqu’île, Vieux Lyon, Vaise, et Croix-Rousse ainsi que sur les voies commerçantes principales de la ville.



A Villefranche aussi le stationnement redevient payant sur les zones longue durée ainsi que dans les parcs clos.