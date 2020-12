Le Téléthon appelle à la mobilisation malgré le confinement

La 34e édition du Téléthon débute ce vendredi. Au programme pour cette année particulière, un direct de 30 heures sur France Télévisions en faveur de la recherche pour les maladies génétiques rares.

Nagui et Sophie Davant présenteront l’émission et cette année c’est Matt Pokora, le parrain de l’émission, qui s’est dit très touché par cette cause, encore plus depuis qu’il est devenu papa cette année.

Pour répondre au contexte sanitaire, la plupart des contenus et des animations qui seront présentés ont été tournés cet été.

Privés des évènements habituellement organisés par d’autres acteurs en faveur du Téléthon, l’AFM compte également sur la digitalisation du show sur You Tube et Instagram pour récolter des dons.

Car privée des évènements annexes habituellement organisés, la recherche part avec 30 millions d’euros en moins cette année, d’après Benoît Rengade, administrateur de l’AFM.

Pour faire un don, toujours le même numéro 3637, où vous pouvez vous rendre sur la page telethon.fr.