Le témoignage de Mila dans Sept à Huit

Mila a une nouvelle fois pris la parole. La jeune femme s’est confiée ce dimanche soir à Audrey Crespo-Mara dans l’émission “Sept à Huit”.



La jeune femme de 18 ans est prise pour cible sur les réseaux sociaux après des vidéos polémiques sur l’islam. Elle est régulièrement menacée de mort et de viol. L’Iséroise vit sous protection policière depuis la publication en janvier 2020.



Alors que le procès de dix hommes et trois femmes, âgés de 18 à 30 ans, débutera le 21 juin prochain pour harcèlement en ligne et menaces de mort à l’encontre Mila, la jeune femme a estimé ne pas savoir quoi penser de son avenir.

“Je me vois peut-être grande brûlée, peut-être avec une jambe arrachée ou peut-être morte… Peut-être que je serai morte dans cinq ans”. Et d’ajouter : “Je ne vais forcément pas rester en vie et je vous dis ça dans le plus grand des calmes, et je sais que ce n’est pas normal. Et c’est dans ces moments-là que je me mets à pleurer. Parce que je ne suis pas capable de voir mon avenir comme les autres.”

Le président de la Région, Laurent Wauquiez n’a pas manqué de réagir à cette prise de parole.