Léo Dubois lance une cagnotte pour aider le Liban

Léo Dubois a décidé de lancer une cagnotte solidaire pour participer à la reconstruction de la ville de Beyrouth, frappée par deux tragiques explosions.

Le défenseur lyonnais se sent proche du Liban, son père y est né, et cela fait maintenant depuis 2019 qu’il collabore avec l’association “Les Amis du Liban”. Cette dernière, créée en décembre 2004, s’engage activement chaque année dans des causes telles que l’aide des bénévoles, des actions au profit des plus démunis, les problèmes liés à la santé et à l’éducation des enfants, entre autres.

C’est sur Twitter que le joueur de l’OL a annoncé la mise en place de cette cagnotte. Sur les 5 000 € attendus, 1 912 € ont déjà été récoltés grâce à 28 contributeurs. Les personnes intéressées peuvent acquérir une photo dédicacée pour 30 €, une vidéo de remerciement personnalisée et enregistrée par Léo Dubois pour 80€ ou encore une paire de chaussures portées et floquées au nom du joueur, pour 400€.

La cagnotte est encore disponible durant 14 jours.