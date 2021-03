Les annonces d’Emmanuel Macron

Pour la septième fois depuis le début de la crise sanitaire, Emmanuel Macron a pris la parole depuis l’Elysée.



Le chef de l’Etat a appelé à la mobilisation pour ce mois d’avril, pour contrer les variants. “Il y a désormais une épidémie dans l’épidémie plus étendue et plus dangereuse” 44% des patients en réanimation ont moins de 60 ans. Emmanuel Macron a appelé les soignants à augmenter les capacités en réanimation pour atteindre 10 000 lits.

L’ensemble des départements de métropole vont être soumis aux «mesures de freinage»

Les règles en vigueur dans les 19 départements en “alerte renforcée” seront désormais appliquées à tout le territoire, et pour les quatre prochaines semaines. Le couvre-feu à 19h est maintenu, le télétravail sera systématisé, les commerces considérés comme non-essentiel seront fermés à partir de samedi soir.

Par ailleurs, les Français qui veulent se déplacer pour s’isoler pourront le faire ce week-end.



Les attestations ne seront pas obligatoires en journée pour les déplacements, sauf pour les déplacements au-delà de 10 kilomètres. Si les attestations systématiques ne font pas de retour, en revanche les contrôles vont être renforcés. “L’irresponsabilité de quelques-uns ne doit pas ruiner les efforts de tous”, a déclaré Emmanuel Macron. “Nous faisons le choix de la confiance, nous faisons le choix de la responsabilité, et si je puis dire de la respiration”

À partir de ce samedi soir et pour 4 semaines, les mesures de freinage déjà en vigueur dans 19 départements seront étendues à tout le territoire métropolitain. pic.twitter.com/NaYUKv65o8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 31, 2021

Quelles mesures pour les écoles ?

Emmanuel Macron a pris la décision de fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Concrètement, à partir de la semaine prochaine, les élèves auront 1 semaine de cours à la maison. A partir du 12 avril, tous les élèves seront en vacances pour 2 semaines. Nouvelle étape le 26 avril, avec un retour en classe pour les maternelles et primaires. Les cours à la maison continueront en revanche pour les collèges et les lycées, il faudra patienter jusqu’au 3 mai pour retrouver les salles de classe. Les étudiants pourront, s’ils le souhaitent continuer à se rendre à l’université une journée par semaine.



Pour les parents qui ne peuvent pas télétravailler et qui doivent garder les enfants. Le chômage partiel est prolongé tout comme l’ensemble des dispositifs actuels sont prolongés.

La vaccination

Concernant la vaccination, 8,5 millions de Français ont reçu une première dose et 3 millions ont reçu les deux doses. Au total, 250 000 professionnels sont mobilisés pour la vaccination.

Emmanuel Macron annonce une ouverture de la vaccination aux 60-70 ans “à partir du 16 avril”, aux 50-60 ans “à partir du 15 mai” et aux moins de 50 ans “à partir de la mi-juin”. “D’ici la fin de l’été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés parce que c’est la clé pour renouer avec la vie, la clé pour rouvrir notre pays”, assure Emmanuel Macron



Emmanuel Macron a également dressé un calendrier. Le pays rouvrira progressivement à partir de mi-mai comme les lieux de culture, mais aussi les terrasses sous conditions. Selon le chef de l’Etat “Nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l’été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l’événementiel, nos cafés et restaurants…”

Emmanuel Macron qui a promis de donner prochainement un agenda des réouvertures.