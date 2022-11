Les Bleus s’inclinent face à la Tunisie

L’équipe de France a terminé sa phase de poule de la Coupe du monde 2022 au Qatar par une défaite 1-0 face à la Tunisie. Antoine Griezmann avait pourtant égalisé en toute fin de partie mais le but a été annulé à l’issue de la rencontre après le coup de sifflet final laissant la France derrière au score. L’équipe de France finit malgré tout en tête de son groupe et connaîtra son adversaire en 8es ce soir à l’issue des matches Argentine-Pologne et Arabie Saoudite-Mexique.