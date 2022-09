Les écoliers en fin de CM2 progressent en français

Une nouvelle étude montre une légère amélioration des compétences langagières et de la compréhension de l’écrit pour les écoliers de CM2, tandis que les collégiens de 3e stagnent.



Concrètement les performances des élèves en français ont légèrement progressé en CM2 et sont restées quasi stables en fin de collège entre 2015 et 2021, mais avec de forts écarts en fonction de l’origine sociale et de la scolarisation en éducation prioritaire ou pas, selon des études publiées par le ministère de l’Éducation nationale

En fin de primaire, 62,5% des élèves ont une maîtrise satisfaisante des compétences exigibles en CM2. En revanche, le niveau des élèves en français en classe de troisième connaît quant à lui une légère baisse entre 2015 et 2021.