Les expositions à découvrir pour cette réouverture

Le musée Jean Couty



Le musée propose l’exposition “Portraits d’artistes et vues de Lyon” conçue en collaboration avec l’Atelier Robert Doisneau. Partagée en deux volets, l’exposition propose d’abord une série de photo des plus grands artistes du XXème siècle mais aussi des photographies lyonnaises inédites mises perspectives avec des œuvres de Jean Couty.



Accessibilité : du mercredi au dimanche de 11h à 18h, 1 place Henri Barbusse dans le 9e arrondissement de Lyon.



Plein tarif : 6€, tarif réduit : 4€ . Gratuit : pour les moins de 12 ans et les personnes avec la “Lyon City Card”. Vous retrouvez plus d’infos ici

Musée des Confluences



Direction le musée des Confluences. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’exposition permanente mais aussi “Makay, un refuge en terre Malgache” sera présente jusqu’au 22 octobre, “Une Afrique en couleurs”, “L’oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo” ou encore “La Terre en héritage, du Néolithique à nous”.

Rendez-vous du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30 au 86 quai Perrache à Lyon



Tarifs : Plein adulte 9€, réduit adulte 6€, jeune actif 18/25 ans 5€ et jeune moins de 18 ans et étudiants moins de 26 ans gratuit.

Musée et Théâtres romains Lugdunum



Il proposera une exposition du 19 mai au 4 juillet nommée “Une salade, César ? La cuisine romaine de la taverne au banquet”. Cette nouvelle exposition plonge le visiteur au plus près de la réalité antique. Elle met aussi en lumière les aspects rituels qui entourent les pratiques alimentaires depuis les sacrifices au banquet funéraire. Elle aborde également la question de la diététique, à travers la présentation de menus spécifiques évoqués dans les textes antiques.

Accessibilité : tous les jours entre 7h et 19h au « Lugdunum – musée et théâtres romains 17 rue Cléberg dans le 5e arrondissement de Lyon.

Tarifs : La visite libre coûtera 7€ en tarif normal et 4,50€ en tarif réduit.

Direction Villefranche avec les 20 ans du musée Paul-Dini



Le musée fêtera cette année ses 20 ans et propose l’exposition “Un regard sur la création en Auvergne et Rhône-Alpes, de 1800 à nos jours”. Cette exposition retrace les courants artistiques ayant contribué à l’histoire de l’art à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes.



Accessibilité : le mercredi de 13h30 à 18h, le jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h puis le samedi et dimanche de 14h30 à 18h au 2, place Faubert à Villefranche.



Tarifs : Plein tarif 6 €, Tarif réduit 4 € ; Gratuit pour les moins de 18 ans, Pass’musée annuel 20€.

Le Zoo Art show

Sous la direction artistique d’Antoine Roblot, le musée éphémère du Zoo Art Show s’étend sur 4500 m² et trois étages. Il est à découvrir ou à redécouvrir, car des nouveautés sont prévues : une bande son dans l’ensemble du bâtiment, une quinzaine d’artistes internationaux supplémentaires et une nouvelle salle d’exposition sont au programme.

Accessibilité : 4, RUE BOILEAU – 69006 LYON

Tarifs : Plein tarif 12 €, Tarif étudiant 8 €, Tarif enfant 6 €

Musée de Bourgoin-Jallieu

Après le succès de l’exposition Artisans du luxe en 2015, le musée de Bourgoin s’associe de nouveau avec la styliste autrichienne Anna-Barbara Aumüller pour l’exposition de “mode au futur”. Le but mettre en avant de nouveaux matériaux.

Accessibilité : du 19 mai au 22 août 2021, 17 Rue Victor Hugo à Bourgoin