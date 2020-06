Les soignants une nouvelle fois dans la rue

Les soignants sont de nouveau dans la rue à l’occasion des “mardis de la colère”. Ils demandent toujours une augmentation des salaires et plus de moyens pour l’hôpital.



Olivier Véran a proposé une enveloppe de six milliards d’euros pour augmenter les personnels hospitaliers non médicaux, et 300 millions pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers. Des enveloppes insuffisantes, selon les syndicats.



A Lyon, le cortège partira de l’hôpital Édouard Herriot à 13h et prendra la direction de l’Agence Régionale de Santé, rue Garibaldi.



Selon les syndicats “Le Ségur n’est qu’une imposture et cela se confirme de jour en jour. Il faut que le gouvernement mette les milliards sur la table. Il l’a fait sans hésiter pour de grandes entreprises privées, il doit le faire pour nous”.



Le fameux Ségur de la Santé doit se terminer en fin de semaine avec des annonces attendues d’ici 2 semaines.