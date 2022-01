L’hymne des Enfoirés 2022 dévoilé

Dix jours avant de se retrouver au Zénith de Montpellier, Les Enfoirés 2022 viennent de dévoiler leur nouveau single : “Il y aura toujours un rendez-vous”.



En 2021, l’association créée en 1987 a accueilli plus d’1,2 million de personnes et distribué plus de 142 millions de repas. Comme chaque année, une troupe d’une quarantaine d’artistes se réunira pour un spectacle exceptionnel diffusé en mars prochain sur TF1.

Cette année on devrait retrouver Anne Sila et Camélia Jordana dans la troupe des Enfoirés. Pour rappel, Les Restos du cœur ont dû se résoudre à annuler les six concerts en public prévus initialement du jeudi 20 au lundi 24 janvier 2022 au Zénith de Montpellier.