Lidl va remettre en vente ses emblématiques baskets

Cet hiver, elles avaient été vendues comme des petits pains. Face à ce succès, Lidl a décidé de renflouer ses stocks pour cet été. Vous l’aurez peut-être compris, les baskets de la marque discount vont faire leur retour dans les rayons des magasins Lidl de l’Hexagone.



À partir du 5 juillet, il sera donc de nouveau possible de se procurer ces fameuses baskets, créant un buzz retentissant sur les réseaux sociaux. Mais attention, il faudra être rapide. Le 27 décembre dernier, les baskets ainsi que des t-shirts, des claquettes et des chaussettes s’étaient arrachées dès l’ouverture. De malins clients avaient d’ailleurs pu acheter plusieurs paires en magasin, avant de tenter de les revendre sur Internet à des prix parfois exorbitants.



L’enseigne, qui a annoncé le retour de ces baskets dans son nouveau prospectus, ne devrait toutefois pas augmenter les prix de ce produit. Vendue 12,99 €, la paire sera accompagnée de divers produits à l’image de la marque : une serviette de plage, des tongs, un sac de courses et une bouée.