Ligue 1 : l’OL chute à Montpellier !

Réduits à 10 pendant une bonne partie de la rencontre, les Lyonnais ont chuté ce mardi soir face à une belle équipe de Montpellier. Malgré un sursaut d’orgueil dans la dernière demi-heure, les joueurs de Rudi Garcia ont concédé la défaite face aux Montpelliérains (1-2) lors de ce match en retard de la 1e journée de Ligue 1.



Dans une première mi-temps plutôt équilibrée, le tournant du match intervient à la 38e minute ! À la lutte dans un duel aérien, Léo Dubois déséquilibre Teji Savanier en voulant récupérer le ballon de la tête. François Letexier n’hésite pas une seconde et désigne le point de penalty. Une décision qui fait parler. L’ex-Nîmois ne se fait pas prier et transforme le penalty. 1-0 pour Montpellier.



Six minutes plus tard, Houssem Aouar tente de contrer le ballon sur un dégagement d’Arnaud Souquet (44′). Le néo-international français manque la balle et pose ses crampons sur le tibia du Montpelliérain. Après l’intervention du VAR, Houssem Aouar est expulsé. Au retour des vestiaires, les Lyonnais manquent d’agressivité. Ils sont puni sur un centre de Mihailo Ristic. Le latéral montpelliérain sert l’homme du soir, Teji Savanier. Le milieu de terrain effectue un bel enchaînement dans la surface et double la mise pour les Héraultais.



Après les entrées en jeu intéressantes de Memphis Depay et Jean Lucas (55′), Melvin Bard et Rayan Cherki (68′) montrent également un très beau visage. Le second obtient même un penalty, transformé par Memphis Depay (82′). La réaction est malheureusement trop tardive pour l’OL qui s’incline à la Mosson. Prochain rendez-vous ce vendredi (21h) pour les Lyonnais à domicile contre Nîmes. Une 4e journée de Ligue 1 qui sera déjà très importante pour l’Olympique Lyonnais.