Ligue 1 : l’OL en démonstration contre Reims

Dans une rencontre à sens unique, l’Olympique Lyonnais a surclassé le Stade de Reims ce dimanche après-midi au Groupama Stadium (3-0). Grâce à cette troisième victoire d’affilée, les joueurs de Rudi Garcia reviennent à seulement deux longueurs du leader, le PSG.



À la 22e minute, c’est Karl Toko Ekambi qui ouvre le score à la suite d’un beau travail collectif. Memphis Depay est encore une fois à la passe décisive. 10 minutes plus tard, le Néerlandais est fauché alors qu’il était sur le point de se présenter face au gardien reimois. Carton rouge pour Moreto Cassama (32′) qui laissera ses partenaires à 10 pendant une bonne heure de jeu.



Les Lyonnais sont incisifs au retour des vestiaires, Bruno Guimarães est récompensé après un nouveau beau mouvement collectif. Le Brésilien tente sa chance à l’entrée de la surface de réparation, son tir est dévié par un défenseur rémois. 2-0 pour l’OL. 5 minutes après son entrée en jeu, Moussa Dembele aggrave la marque et signe son premier but de la saison en championnat.



À 15 jours d’affronter le PSG, l’OL confirme son statut de prétendant au podium. Les Gones qui affronteront dimanche prochain le FC Metz (21h) en clôture de la 13e journée de Ligue 1.