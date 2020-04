Ligue 1 : l’option d’une saison blanche balayée

Ce mardi après-midi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) s’est réunie. Actuellement, les rumeurs vont bon train concernant l’avenir du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 de la saison 2019/2020. Certains parlent d’une reprise en juin, d’autres en juillet, d’autres veulent tout simplement une annulation.



La LFP a tranché et a supprimé l’option d’une saison blanche, pourtant soutenue par Vincent Ponsot et Jean-François Soucasse, les directeurs généraux de Lyon et Toulouse.



Dans ce scénario envisagé, les positions seraient figées à la 27e ou 28e journée du championnat. Avec ce schéma, le PSG serait déclaré vainqueur et Lyon ne serait pas européen, à moins de gagner la Coupe de la Ligue face à Paris. L’OM irait en Ligue des Champions et Toulouse serait relégué et donc assuré de descendre en Ligue 2.