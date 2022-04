Ligue 1 : un Classique au sommet entre le PSG et l’OM

L’Olympique de Marseille se déplace sur le terrain du Paris Saint-Germain, ce dimanche soir, à 20h45, au Parc des Princes, à l’occasion du match de clôture de la 32e journée de Ligue 1.

L’affiche de la 32e journée de Ligue 1 va opposer le leader du championnat de France à son dauphin, le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille, dans un Classique au sommet, le 85e de l’histoire dans l’élite entre les deux rivaux.

Un match entre les deux premiers, que 12 points séparent tout de même au classement, mais dont les affrontements mettent on ne peut plus sur un pied d’égalité, avec 32 victoires de part et d’autre pour 20 matches nuls. Un bilan historique néanmoins mis à mal ces dernières saisons, puisque le PSG n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers matches contre l’OM en Ligue 1 (14 victoires, 4 nuls).

Mais cette saison, la donne semble différente. Déjà, parce que les Marseillais ont accroché des Parisiens pourtant favoris à l’aller au Vélodrome (0-0) et, surtout, parce que la dynamique actuelle tourne en leur faveur, à l’approche du terme d’une saison d’ores et déjà manquée par le PSG, alors que l’OM a encore plein de belles choses à accrocher.

En effet, l’OM en est à 8 victoires d’affilée toutes compétitions confondues cette saison, avec une qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence cette semaine, et une sur une victoire lors du derby du Sud contre Montpellier dimanche dernier. De son côté, si le PSG a été éliminé de la Ligue des Champions, énième coup dur pour le club de la capitale, les Franciliens se sont bien remobilisés dans leur quête d’un dixième de champion et restent sur deux cartons contre Lorient (5-1) et à Clermont (1-6), acquis notamment grâce à un Neymar et à un Lionel Messi en forme, sans oublier évidemment l’homme fort de Paris : Kylian Mbappé, le meilleur buteur (20 buts) et le meilleur passeur (14 passes décisives) de Ligue 1.

Paris – Marseille, un choc que la France du football attend avec impatience.

Yvon Marcellin

FEUILLE DE MATCH

Au Parc des Princes, à Paris.

Ligue 1 – J32 : Paris Saint-Germain 0-0 Olympique de Marseille (0-0).

Arbitre : François Letexier.

Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni.

Quatrième arbitre : Thomas Léonard.

Arbitre VAR : Willy Delajod.

Compo probable PSG (4-2-3-1) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos ©, Kimpembé, N. Mendes – D. Pereira, Verratti, I. Gueye – Messi, Mbappé Neymar.

Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Compo probable OM (3-4-3) : P. López – Saliba, B. Kamara, Ćaleta-Car – Rongier, Guendouzi, P. Gueye, Gerson – Ünder, Payet ©, Harit.

Entraîneur : Jorge Sampaoli (ARG).

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille est à suivre ce jeudi, dès 20h45, sur Tonic Radio avec Yvon Marcellin aux commentaires. Pour vivre le match PSG – OM, rendez-vous également ici.